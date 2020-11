Calciomercato Inter, clamoroso | Accordo con la Juventus!

Clamoroso in casa Inter: trovato l’accordo con la Juventus per l’arrivo in bianconero di uno dei top player di Conte

I rapporti tra Inter e Juventus non sono molto solidi, soprattutto in sede di mercato. Suning ha intenzione di fare la ‘guerra’ ai bianconeri per la conquista del titolo, che tuttavia sono vicini a compiere un vero e proprio sgarbo. Il calciatore in questione è Christian Eriksen, che non si è per niente adattato agli schemi di Antonio Conte.

Inter, accordo tra Eriksen e la Juventus

L’esperienza di Christian Eriksen in nerazzurro è da considerarsi tutt’altro che positiva. Il trequartista danese è ormai in uscita e dovrebbe lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. Tanti i club interessati e tra questi c’è anche la Juventus, che ha già avviato i contatti per il suo acquisto. Pirlo vuole calciatori di qualità molto alta per il suo gioco ed Eriksen è uno di questi.

La Juventus ha già trovato l’accordo con Eriksen, per un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, le stesse cifre che già guadagna all’Inter. Tuttavia c’è un fattore da considerare: il club nerazzurro è sì disposto a cedere il danese, per 20-30 milioni di euro, ma non alla Juve. Suning non ha intenzione di rinforzare una diretta rivale e preferisce venderlo all’estero.

