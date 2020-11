Calciomercato Juventus, Sergio Ramos a zero | 50 milioni per l’accordo!

Accordo vicino per Sergio Ramos per 50 milioni di euro. Il difensore spagnolo probabilmente lascerà il Real Madrid, ecco i dettagli e le news sul mercato della Juventus

La Juventus ha in mente di rinforzare la rosa di Andrea Pirlo con dei top player: L’allenatore bianconero ha a disposizione diversi giovani, che secondo la dirigenza vanno integrati a dei big per raggiungere l’obiettivo scudetto-Champions. In estate sono arrivati dei calciatori del calibro di Chiesa e Kulusevski per il reparto offensivo, ma nelle prossime sessioni di mercato si punterà sull’acquisto di un difensore.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la furia di Marotta | “Boicottiamo le Nazionali”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala scaricato | Super scambio in Premier!

Juventus, è fatta per Sergio Ramos al PSG

L’obiettivo numero uno della difesa è Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto nel 2021 e la Juventus vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero. Tuttavia, lo spagnolo sembra aver già trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, infatti, l’offerta monstre del PSG è davvero troppo importante per poterla rifiutare.

I parigini hanno offerto a Sergio Ramos un bonus alla firma di 50 milioni di euro, più un triennale da 15 milioni a stagione. Il club si è messo anche a disposizione del giocatore per trovargli una casa e le migliori scuole per i figli. Una proposta clamorosa, con la Juventus che -almeno per ora- resta spettatrice interessata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

Calciomercato Milan, ‘grana’ rinnovo | Big proposto all’estero!