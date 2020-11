Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Risposta ‘shock’ del presidente

I bianconeri ci provano per il centrocampista biancoceleste: Lotito replica in maniera indecente

La Juventus ci riprova per Luis Alberto a gennaio: il centrocampista biancoceleste è da stagioni il vero perno del gioco laziale e i bianconeri potrebbero riuscire a coprire l’assenza di tecnica in mezzo al campo che sta accusando Pirlo in questa prima fase di campionato. La richiesta di Claudio Lotito, anche in questo caso, è molto alta, non volendosi separare dai suoi talenti e cercando di monetizzare il più possibile.

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A

La Juventus ha proposto 25 milioni di euro più il cartellino di Bernardeschi come contropartita tecnica, giocatore che potrebbe tornare utile al gioco di Simone Inzaghi. La risposta, provocatoria, del patron biancoceleste è stata quella di 25 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski: tentativo inutile, perché la Juventus ha chiaramente risposto con un secco ‘no’.

