Calciomercato Juventus, Pogba ha scelto | Le ultime dalla Spagna

La Juventus continua a lavorare per il ritorno di Paul Pogba in bianconero: il francese ha scelto quale sarà il suo prossimo club

Dopo quasi cinque anni lontano dalla Juventus, i bianconeri continuano a lavorare per regalarsi il ritorno di Paul Pogba a Torino. Il francese è corteggiato da moltissimi top club, ma sembrerebbe avere le idee chiare. Dalla Spagna arriva la decisione del calciatore, scelto il prossimo club.

Calciomercato Juventus, Pogba dice no: scelto il Real Madrid

Il sogno del ritorno di Paul Pogba alla Juventus sembrerebbe vicino a rimanere tale. I bianconeri da tempo lavorano per riportarlo a Torino, ma non sono gli unici a volere il fenomeno francese in squadra. Infatti su di lui c’è da tempo l’interesse di PSG e Real Madrid, ma il calciatore del Manchester United avrebbe già scelto la sua prossima meta.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘AS’, il francese avrebbe scelto il Real Madrid. Infatti le dichiarazioni rilasciate un mese fa nella conferenza stampa con la Francia, dove svelava che giocare nel club spagnolo sarebbe un sogno per tutti, lasciavano già percepire le sue intenzioni. Ora il sito spagnolo conferma il piano di Pogba, che potrà approdare nei ‘blancos’ per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Ad allenarlo inoltre troverà il suo connazionale Zidane, se tutto rimarrà invariato fino a fine stagione. Dunque sogno che sfuma per la Juventus, che quasi certamente vedrà il suo ex centrocampista indossare la maglia dei ‘galacticos’.

