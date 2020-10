Calciomercato Juventus, sfuma il sogno per la panchina | I dettagli

Sfuma il sogno per la panchina della Juventus, che dopo Andrea Pirlo poteva essere affidata a un altro ex centrocampista bianconero.

Zinedine Zidane potrebbe essere arrivato alla conclusione del suo secondo ciclo al Real Madrid: dopo aver vinto tre Champions League di fila, diventando l’unico allenatore nella storia del calcio a raggiungere tale risultato, l’ex centrocampista di Juventus e Bordeaux aveva deciso di lasciare la panchina madrilena, salvo poi tornarci nel 2019, per un nuovo corso. L’inizio di stagione, però, ha messo sotto i riflettori la sua posizione, che inizia a essere poco stabile. La Juventus sogna per la prossima stagione, ma c’è un concorrente da non sottovalutare.

Calciomercato Juventus, sfuma il sogno per la panchina

Innanzitutto il Classico che si disputerà tra 24 ore (domani alle 16:00) sarà il primo banco di prova per il Real Madrid di Zidane, che in caso di sconfitta avrebbe praticamente il destino già segnato. Stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, però, l’eventuale licenziamento dalla panchina delle merengues porterebbe subito il tecnico francese sulla panchina della propria nazionale, al posto di Didier Deschamps. L’attuale CT dei transalpini ha confermato che l’Europeo che si disputerà nella prossima estate sarà l’ultima competizione da tecnico della Francia dopo aver vinto il mondiale 2018 in Russia. Uno smacco importante per la Juventus, che dopo aver atteso Zidane per diversi anni se lo vedrebbe strappare proprio dalla federazione francese.

