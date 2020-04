Calciomercato Inter, addio Lautaro | Marotta studia il colpo Top

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere diversi cambiamenti in attacco: con Lautaro Martinez in bilico, spazio al grande colpo

Il momento di pausa dal calcio giocato non frena i club dal programmare la prossima stagione. A partire il calciomercato estivo nel quale l’Inter ha tutta l’intenzione di tornare protagonista, sia in entrata che nelle cessioni. Lautaro Martinez e non solo: ecco il piano per l’attacco di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, dalla Spagna | Ecco dove giocherà Icardi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, affare Lautaro | La decisione del Barcellona

Calciomercato Inter, caccia all’erede di Lautaro Martinez: il nome in pole

Passano i giorni e non sembrano acquietarsi le voci che vorrebbero Lautaro Martinez come prossimo colpo del Barcellona. L’argentino sembrerebbe quindi fortemente nel mirino del club catalano per affiancare il ‘Toro’ a Messi e compagni. In tal senso l’Inter non intende farsi trovare impreparata e sta già sondando il terreno per il possibile erede dell’ex Racing. Diversi i nomi accostati al club di Zhang ma nelle ultime ore si starebbe riaccendendo la pista che porta ad Anthony Martial. L’attaccante del Manchester United, nonostante il lunghissimo contratto in essere con la società inglese, è la grande suggestione nella mente di Beppe Marotta.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Visti anche i buoni rapporti tra i due club (da Vidic fino a Sanchez e Lukaku), in casa Inter si proverebbe a sfruttare un canale preferenziale per uno dei gioielli di Solskjaer. Il nazionale francese, 24 anni, nell’attuale stagione ha siglato 16 reti e 5 assist in 34 apparizioni con la maglia dei ‘Red Devils’. Numeri che non hanno lasciato indifferente la dirigenza meneghina pronta a non far rimpiangere l’eventuale partenza di Lautaro Martinez, sia agli occhi di Conte che a quelli dei tifosi interisti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte può sorridere | È arrivata la firma!

Ecco perchè nelle prossime settimane potrebbero esserci delle accelerate per sondare il terreno e tentare un grande colpo, da affiancare a Lukaku in attacco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, tre colpi per prendere la Juventus | Le cifre

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo da 50 milioni | C’è il via libera di Zhang

S.C