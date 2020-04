Calciomercato Inter, dalla Spagna | Ecco dove giocherà Icardi

Il futuro di Mauro Icardi è sempre incerto. Sicuramente l’attaccante argentino non tornerà all’Inter: sempre più vicino il suo trasferimento in Liga spagnola

Mauro Icardi sarà anche l’uomo-mercato dell’estate. L’attaccante argentino, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al PSG, non tornerà a Milano. Inoltre, non ci sarà nemmeno il riscatto da parte dei parigini per lui sulla base di 70 milioni. E così la società nerazzurra dovrà trovare la soluzione migliore per il centravanti sudamericano.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid pronto per Icardi

Come svelato dal portale spagnolo “Don Ballon” Icardi potrebbe volare in Spagna a partire dalla prossima stagione con Madrid nel suo destino. Il suo nome sarebbe finito nel mirino del Real, ma da diversi anni è il Cholo Simeone a fargli la corte. Le sue caratteristiche potrebbero sposarsi a meraviglia con il tecnico connazionale: anche la moglie-agente Wanda Nara sarebbe propenso ad un simile trasferimento.

Icardi potrebbe anche partire per una cifra vicina ai 50 milioni con l’Inter pronta a liberarsi di lui visto il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il suo obiettivo è quello di tornare a brillare di luce propria dopo le numerose divergenze con la società nerazzurra. Ora il suo futuro potrebbe essere così nella capitale spagnola.

Le indiscrezioni di calciomercato non si fermano con la situazione circa il futuro dell’attaccante argentino, sempre nel mirino della Juventus, che si fa sempre più incandescente.

