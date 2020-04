Calciomercato Milan, scambio con Donnarumma | Nome a sorpresa in casa Juventus

Il Milan si guarda intorno a caccia di rinforzi per il prossimo calciomercato: si scalda l’asse con la Juventus, nome a sorpresa

Non è un momento semplice per il calcio italiano vista l’emergenza Coronavirus. Le Big si guardano intorno in vista dei possibili colpi in attesa della riapertura del calciomercato estivo: Milan e Juventus, in tal senso, potrebbero discutere di un possibile ed inatteso scambio. Ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Milan, restyling a centrocampo: piace il bianconero

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe intenzione di esercitare il controriscatto per Rolando Mandragora. Il centrocampista dell’Udinese potrebbe quindi tornare di proprietà dei torinesi per circa 26 milioni di euro. Nonostante ciò, Mandragora difficilmente resterà alla corte di Sarri. In tal senso, tra i diversi club interessati al talentuoso centrocampista, ci sarebbe anche il Milan. Il club rossonero sta preparando una piccola rivoluzione in vista del mercato estivo. La dirigenza juventina potrebbe chiedere l’inserimento di uno dei due vecchi obiettivi in casa milanista.

Da un lato Romagnoli, il cui addio sarebbe comunque complicato visto che resta il capitano della squadra, dall’altro Gianluigi Donnarumma. La situazione riguardante l’estremo difensore campano è chiara da tempo, con il rinnovo che pare un miraggio lontano. Vista anche la scadenza fissata al giugno 2021, pare complicata la permanenza del classe ’99 in quel di Milanello.

Ecco che quindi Mandragora potrebbe vestire il rossonero con il Milan ‘costretto’ a sacrificare un profilo di alto rango già destinato alla cessione. Situazione in divenire, ma il Milan è pronto a fare sul serio per Mandragora: la società meneghina è pronta a sedersi al tavolo delle trattative con la Juventus.

S.C