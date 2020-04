Calciomercato, Allegri ‘scippa’ il top alla Juventus | I dettagli

Il possibile arrivo di Allegri sulla panchina del Newcastle aprirebbe scenari di mercato interessanti: il tecnico toscano potrebbe pescare in casa Juventus.

I cinque anni di Allegri sulla panchina della Juventus hanno decisamente lasciato il segno: un lustro di grande lustro per la ‘Vecchia Signora’, che con l’allenatore toscano ha vinto cinque scudetti consecutivi ed ha raggiunto per due volte la finale di Champions League. L’addio alla Juventus è stato molto sofferto da Massimiliano Allegri che ha deciso di prendersi un anno sabbatico, nonostante le richieste ricevute in estate e nel corso della stagione. La prossima panchina del tecnico toscano potrebbe essere in Premier League: nel futuro di Allegri potrebbe esserci il Newcastle, giusto per restare in bianconero. Nella sua prossima avventura, Allegri, potrebbe chiamare dei suoi fedelissimi per rilanciare il club inglese: la Juventus è avvisata.

Calciomercato Juventus, futuro in Premier per Pjanic | Lo porta Allegri!

Uscito dall’undici titolare di Maurizio Sarri negli ultimi mesi, Pjanic è fra i calciatori più indicati a lasciare la Juventus in estate. Il centrocampista bosniaco rimane uno dei maggiori interpreti del ruolo sul panorama europeo ed il mercato non gli manca. Una suggestione degli ultimi giorni, per Pjanic, potrebbe essere quella di riabbracciare Allegri nel caso in cui accettasse la panchina del Newcastle. Un futuro in Premier League con un tecnico a lui caro potrebbe allettare molto il centrocampista bosniaco.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe operare una grande plusvalenza sul mercato. Avendo acquistato Pjanic nel 2016 per 32 milioni di euro, i bianconeri hanno ormai ammortizzato completamente il costo del cartellino e con una sua cessione la plusvalenza sarebbe pressoché totale. Il prezzo fissato da Paratici per Pjanic si aggirerebbe intorno ai 50 milioni, un bel tesoretto pronto da essere reinvestito sul mercato dal club piemontese.

Nella prossima stagione Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Serie A: ad aspettarlo potrebbe esserci un’avventura in Premier League con Allegri!

