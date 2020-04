Il Newcastle sogna in grande, il principe saudita Bin Salman punta a Max Allegri per la panchina e per l’attacco vuole Griezmann.

Sembra ormai tutto pronto per il passaggio di proprietà del Newcastle al principe saudita Mohammed Bin Salman. Un’operazione da circa 350 milioni di euro, che potrebbe regalare ai ‘Magpies’ il quarto proprietario più ricco della Premier League. E a Newcastle già sognano in grande, a partire dalla panchina, dove il primo candidato per il nuovo progetto sarebbe Massimiliano Allegri.

Calciomercato Newcastle, Griezmann il regalo per Allegri

E per Allegri il regalo sarebbe subito un nome da sogno. Il nuovo proprietario sembra subito intenzionato ad investire in maniera decisa e sogna di portare a Newcastle niente meno che Antoine Griezmann. Il francese, che a Barcellona non sta brillando come all’Atletico Madrid, è il sogno di mercato di tanti top club europei, tra cui Juventus ed Inter. Entrambe le compagini lo seguono da tempo e per i nerazzurri, specialmodo, sembra emersa la suggestione di chiedere il suo cartellino nel caso in cui i catalani tentassero l’affondo per Lautaro Martinez.

Ora però Juventus ed Inter devono guardarsi da un avversario in più. Un avversario decisamente scomodo, che ha dalla sua una ingente quantità di denaro a disposizione per convincere sia il giocatore che il Barcellona.

Griezmann non sarebbe l’unico obiettivo del Newcastle da Barcellona. Nella lista ci sarebbe anche Vidal, oltre allo juventino Cuadrado: una possibile tripla beffa soprattutto per i nerazzurri, visto l’interesse di Conte nei confronti dei giocatori.

