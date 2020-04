Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle immediate strategie dei nerazzurri in vista della prossima campagna acquisti

L’emergenza coronavirus, con annessa recessione economica non dovrebbero impedire all’Inter di rafforzarsi ulteriormente nella prossima sessione di calciomercato. In cui l’obiettivo sarà accorciare se non eliminare del tutto il gap dalla Juventus. Qualche cessione, magari anche illustre come quella di Lautaro Martinez, e perché no un paio di scambi potrebbero finanziare e agevolare tre grandi colpi per una spesa complessiva di 178 milioni di euro.

Calciomercato, da Marcos Alonso fino a Werner: i prossimi colpi dell’Inter

Partiamo dalla difesa, dove Conte vuole ancora uno specialista della corsia mancina. Il prescelto era e sarà Marcos Alonso del Chelsea. I ‘Blues’ sono un osso duro, ma alla fine potrebbero abbassare le richieste per lo spagnolo ex Fiorentina ‘accontentandosi’ di 28 milioni. Comunque non una cifra ridicola, visto che il laterale sinistro viaggia verso i 30 anni. Per il centrocampo, Vidal a parte, in cima sembra esserci Sergej Milinkovic-Savic, protagonista con la Lazio di un campionato da sogno. Proprio per questo Lotito potrebbe volere sui 90 milioni. Il serbo è da tempo un pallino di Marotta, ma visto le caratteristiche fisiche e tecniche oltre che tattiche, il classe ’95 di Lleida piace senz’altro pure a Conte.

Per l’attacco, infine, sarebbero in ascesa le quotazioni di Werner per l’eventuale post Lautaro. Il tedesco costerebbe sui 60 milioni, più o meno quanto la clausola che scadrebbe in questo mese. Il Lipsia, infatti, è un club ricchissimo – o meglio lo è il suo proprietario, il colosso Red Bull – e solitamente poco disposto a trattare al ribasso.

