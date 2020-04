Il calciomercato del Milan potrebbe veder sfumare la pista che porta all’ex nerazzurro: spunta l’alternativa estera

La dirigenza rossonera non smette di programmare la prossima stagione calcistica, in attesa di conoscere quello che sarà il destino dell’attuale campionato sospeso a causa del Coronavirus. In tal senso, il Milan studia il piano che porterebbe nel calciomercato estivo al prossimo allenatore per il post Pioli: sembra allontanarsi però una vecchia conoscenza della Serie A.

Calciomercato Milan, post Pioli: Spalletti è più lontano

Un nome ventilato da tempo ma che potrebbe dunque sfumare definitivamente già nelle prossime settimane. Il tecnico del Milan per la stagione 2020/21 difficilmente sarà Luciano Spalletti. La pista che porta all’allenatore toscano si sta raffreddando con il passare dei giorni con lo stesso Spalletti che sarebbe orientato a provare una nuova esperienza all’estero. L’ex Inter dunque, accostato al club di via Aldo Rossi con forza nelle ultime settimane, potrebbe tornare ad allenare altrove.

L’opzione più calda sembrerebbe quella che porta al Valencia, con la società spagnola che sarebbe sulle tracce del tecnico toscano in vista di giugno. Spalletti rappresenterebbe quindi una delle prime scelte per il post Celades, in scadenza il 30 giugno 2021 con il Valencia.

Milan che sembra quindi costretto a rivedere i suoi piani e a cercare altrove, con il fantasma di Rangnick che, a fasi alterne, aleggia su mister Pioli. Situazione in divenire ma al momento il matrimonio Spalletti-Milan pare una situazione quantomeno improbabile.

