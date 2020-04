Il calciomercato dell’Inter vedrà con ogni probabilità la permanenza del Big: il rinnovo di contratto sarebbe praticamente cosa fatta

Proseguono le manovre in vista del prossimo calciomercato estivo, nonostante il periodo di pausa forzato per il calcio italiano e non solo. In tal senso, in casa Inter si lavora senza sosta alla permanenza dei pilastri di Conte, resistendo alle offerte dei top club e spingendo per i rinnovi. Proprio una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro sarebbe vicinissima a prolungare con il club di Zhang: tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, è fatta: arriva il rinnovo del Big!

Il capitolo rinnovi in casa Inter rimane uno dei più delicati, con diversi nodi da sciogliere in vista di giugno. Tra questi vi è da tempo certamente Milan Skriniar, pilastro della difesa di Conte ed elemento imprescindibile per l’allenatore pugliese. Ecco perché, secondo ‘Repubblica’, il rinnovo del roccioso difensore slovacco sarebbe praticamente cosa fatta. Il quotidiano sottolinea come ci sia stata già la firma del centrale con la società nerazzurra che avrebbe deciso, per il momento, di non annunciare ufficialmente l’avvenuto prolungamento di Skriniar.

Skriniar negli scorsi mesi è stato accostato con forza a club del calibro di Barcellona, Manchester City e Real Madrid. Un primo tassello verso l’Inter del futuro che intende continuare a crescere anche in ambito europeo. In tal senso si lavora per rinnovare il contratto anche di Stefan de Vrij ma al momento non vi sarebbero novità per l’ex centrale della Lazio.

Da valutare infine la situazione riguardante Godin, scarsamente utilizzato da Conte e dato in partenza dal club meneghino già negli scorsi mesi.

S.C.