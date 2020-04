Calciomercato Inter, l’indicazione a sorpresa per il futuro compagno di CR7: arriva l’assist per uno scenario clamoroso su Lautaro

La Juventus è al lavoro in maniera febbrile per la prossima stagione. Strategie importanti da definire per il club bianconero, che vuole rinforzarsi e mantenere un alto livello di competitività. Servirà qualche colpo importante specialmente in attacco, dove bisogna trovare il partner ideale per Cristiano Ronaldo. Il futuro di Higuain a Torino non sembra più così sicuro.

Calciomercato Juventus, il suggerimento: “Prendi Lautaro Martinez”

Dal ‘Pipita’ ad un altro argentino, un’idea stuzzicante fornita da Guillermo Barros Schelotto. Il tecnico sudamericano dei Los Angeles Galaxy spiega infatti, sulle colonne di ‘Tuttosport’, in un’intervista, chi sarebbe il partner perfetto di CR7. Tra i vari nomi fatti, da Gabriel Jesus ad Haaland, l’ex allenatore del Palermo sgancia il nome a sorpresa: “Higuain per me resta fortissimo – ha dichiarato – Ma a parte lui l’ideale sarebbe Lautaro Martinez dell’Inter“.

Scenario di mercato affascinante e sicuramente di difficile realizzazione, con i nerazzurri che eviterebbero probabilmente di rinforzare i diretti rivali. Il ‘Toro’, del resto, è già nel mirino di numerosi top club, tra cui Barcellona e Manchester City, e la concorrenza dunque non mancherebbe. Ma nel prossimo mercato post emergenza tutto è più o meno possibile. Per quanto riguarda Higuain, invece, Schelotto ammette che lo vorrebbe con sé negli Stati Uniti: “Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Non sarebbe facile, nell’immediato la vedo dura. Ma nel calcio mai dire mai”.

