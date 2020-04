Calciomercato Inter, colpo da 50 milioni | C’è il via libera di Zhang

Il presidente dell’Inter avrebbe deciso di acquistare per la prossima stagione il giocatore richiesto da Antonio Conte: pronto il colpo alla Pirlo

Con la Serie A che attende ancora di scoprire quale sarà il futuro della stagione in corso, sospesa a causa della diffusione del Coronavirus, le società iniziano a delineare i piani per la sessione estiva di calciomercato. In casa Inter, Antonio Conte avrebbe scelto quali sarebbero le priorità per la rosa della prossima stagione e tra questi ci sarebbe anche il nome di un centrocampista. Il presidente è Zhang pronto ad investire.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte può sorridere | È arrivata la firma

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, post Sarri | Rispunta un nome top

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, affare Lautaro | La decisione del Barcellona

Calciomercato Inter, Conte vuole Tonali: Zhang pronto ad investire

Uno dei nomi al centro della prossima sessione estiva di calciomercato, sarà certamente quello di Sandro Tonali. Nonostante la stagione negativa del Brescia, il centrocampista classe 2000 avrebbe attirato l’attenzione di alcuni top club, tra cui Juventus ed Inter. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, Antonio Conte avrebbe deciso che una delle priorità per la prossima stagione sarebbe l’innesto a centrocampo del gioiellino tanto desiderato anche dai bianconeri. Il presidente nerazzurro, Steven Zhang, sarebbe pronto ad investire circa 50 milioni per assicurare il giocatore al proprio allenatore.

Pronta quindi un’operazione come quella che nel 1998 mise a segno Massimo Moratti, portando proprio dal Brescia, Andrea Pirlo all’Inter. Anche se più che paragonarsi a Pirlo, Tonali preferisce definirsi un “Gattuso più tecnico”, i nerazzurri dopo gli innesti di Barella e Sensi, due dei centrocampisti più talentuosi in Italia, sarebbero pronti ad aumentare la quota di centrocampisti azzurri in rosa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, idea ‘clamorosa’ per l’attacco | Le cifre