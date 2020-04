Futuro Sarri in dubbio, la Juventus sogna di portare Klopp in panchina, per il Liverpool intanto spunta Nagelsmann come possibile erede.

Ha riportato il Liverpool sul tetto d’Europa e del mondo e ha dominato sin dalla prima giornata la Premier League, con un titolo che al momento gli è stato impedito solo dalla matematica e dal Coronavirus. Jurgen Klopp è ormai il nuovo eroe di Anfield. Il manager tedesco è legato ai ‘Reds’ sino al 2024, ma in Inghilterra si parla già di un suo possibile successore.

Calciomercato Juventus, post-Sarri: sogno Klopp per la panchina

E Jurgen Klopp resta il grande sogno di mercato per la panchina della Juventus. Chiaro che al momento si parla solo di un’ipotesi futura. Klopp è infatti sotto contratto sino al 2024 e prima di quella data pare difficile che possa lasciare Liverpool. Nel frattempo in casa bianconera, il futuro di Maurizio Sarri resta in bilico. Il tecnico toscano non sta convincendo in questa prima stagione alla guida della Juventus, nonostante il primato in classifica.

La permanenza di Sarri dipenderà molto dai risultati ottenuti, soprattutto per quanto riguarda il discorso Champions League. Nel frattempo però da Liverpool spuntano voci su un possibile erede di Klopp. Da tempo si parla di un romantico ritorno di Steven Gerrard, tecnico dei Glasgow Rangers, ai ‘Reds’ nelle vesti di manager. Il ‘Liverpool Echo’ sottolinea però come uno dei nomi tenuti in considerazione per il post-Klopp sia quello di Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia. Il giovane allenatore tedesco è una delle rivelazioni del panorama europeo. In corsa per la Bundesliga, Nagelsmann ha portato il Lipsia tra le migliori otto in Champions League.

Oltre a Nagelsmann e Gerrard, un’altra ipotesi per il Liverpool porta alla promozione del vice di Klopp, il 37enne olandese Pep Lijnders. Da Liverpool le voci aumentano, la Juventus monitora e sogna.

