Il calciomercato nerazzurro potrebbe vedere uno scambio tra Big la prossima estate: in casa Inter si monitora il colpo in attacco

Il calciomercato dell’Inter non si ferma nonostante la pausa causata dal Coronavirus. La dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con entrate e uscite, provando ad accontentare le richieste di mister Conte. In tal senso, una cessione potrebbe portare alla corte del tecnico pugliese un grande colpo in attacco: i possibili scenari in vista dell’estate.

Calciomercato Inter, il Barça non molla Lautaro: opzione a sorpresa

Il grande obiettivo del Barcellona per la prossima estate rimane Lautaro Martinez. Il gioiello dell’Inter rappresenta, per il club blaugrana, l’erede ideale di Suarez. In tal senso, però, le richieste della dirigenza nerazzurra continuano a rimanere alte. Marotta infatti non intende scendere sotto i 111 milioni di euro della clausola per il ‘Toro’, esercitabile entro il 15 luglio. Una cifra enorme che il Barcellona intende ricavare, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, da diverse cessioni per un tesoretto da ben 245 milioni complessivi.

Tra questi, oltre ai soliti Rakitic e Vidal, già cercati con costanza dal club milanese, potrebbe finirci anche Ousmane Dembele. Il giovane ed estroso esterno viene valutato circa 70 milioni di euro. In scadenza il 30 giugno 2022, l’attaccante del Barcellona non entusiasmerebbe però gli animi del club di Zhang che punterebbe su altri profili per rimpiazzare l’eventuale cessione di Martinez.

A frenare il possibile approdo di Dembele in nerazzurro anche l’ingaggio del classe 1997 che a Barcellona guadagna 9 milioni di euro netti a stagione. Situazione in divenire ma la carta Lautaro potrebbe portare almeno un grande colpo alla corte di Antonio Conte.

