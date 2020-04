Calciomercato Inter, doccia gelata per Messi: l’annuncio

Calciomercato Inter, arriva l’annuncio sul futuro di Messi: brutte notizie per i nerazzurri, che sognano l’arrivo del fuoriclasse

L’Inter sogna un mercato grandi firme nella prossima stagione, per poter insidiare seriamente la Juventus nella corsa allo scudetto. Marotta non vuole farsi trovare impreparato all’apertura delle trattative e vuole regalare ad Antonio Conte i rinforzi giusti. Sarà una compagine nerazzurra rinnovata in molti elementi, puntando ad avere riserve maggiormente competitive in tutti i reparti. E non si esclude qualche colpo super, sfruttando il contesto particolare derivato dall’emergenza coronavirus.

Calciomercato Inter, futuro Messi: l’annuncio di Setien

In queste settimane, in particolare, si è ipotizzata una clamorosa trattativa per strappare Messi al Barcellona. Del resto, la ‘Pulce’ è in scadenza di contratto con i blaugrana nel 2021 e le recenti tensioni in Catalogna tra il giocatore e la dirigenza hanno aperto più di un dubbio sulla sua permanenza al Camp Nou. Inter che tuttavia deve fare i conti con le brutte notizie in tal senso che arrivano dalla Spagna. Nel corso di un’intervista all’emittente iberica ‘TV3’, Quique Setien, tecnico dei blaugrana, si è soffermato anche sul futuro del fuoriclasse argentino.

“Siamo sicuri che Messi resterà con noi – ha spiegato – Continuerà con il Barcellona e chiuderà qui la sua carriera”. Sul mercato del club, ha poi spiegato: “Cambieremo qualcosa, ma non sono favorevole a una rivoluzione. E’ vero che dovremo fare degli acquisti e prendere giocatori che ci diano qualcosa in più. Ma non significa che quelli che abbiamo non vadano più bene”.

