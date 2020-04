Barcellona-Lautaro, in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, Gabi Sans, storica firma del Mundo Deportivo: “Il nerazzurro vuole giocare con Messi!”

Coronavirus o meno, certi amori sembrano destinati a non cedere mai. Un amore come quello che il Barcellona, ormai, prova irreversibilmente per Lautaro Martinez, centravanti eletto come erede di Suarez in blaugrana dalla stessa dirigenza catalana. Sul futuro del numero dieci dell’Inter, allora, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, Gabi Sans, storica firma del Mundo Deportivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, si va già verso l’addio | Nuova ipotesi

Barcellona-Lautaro, Sans: “Vuole giocare con Messi! Bartomeu ha un piano”

“Che il Barcellona voglia Lautaro Martinez, ormai, non è più un mistero – spiega Sans – D’altronde, al Barça serve un altro numero nove, qualcuno che sostituisca e raccolga l’eredità di Luis Suarez e l’argentino è il prescelto. Soprattutto, Lautaro è un elemento che attira molto Bartomeu e che in primis vorrebbe portare in blaugrana. Il motivo è semplice: il mandato del presidente catalano si appresta a terminare e vorrebbe, dunque, consolidare la propria posizione con un colpo ad effetto, come il nerazzurro. Da quello che filtra, l’entourage di Lautaro sarebbe già al lavoro per far nascere la trattativa, forti del desiderio del proprio assistito, quello di voler giocare al fianco di Messi“.

Attenzione, però, ad alcuni ostacoli che potrebbero rallentare una possibile operazione: “Il problema, per il Barcellona, è il prezzo – aggiunge Sans – L’Inter fa una valutazione molto alta di Lautaro, attorno ai 110 milioni di euro, ed il Barça ha come obiettivo prioritario quello di riportare Neymar in Catalogna. Ad ogni modo, per evitare che sull’argentino possano inserirsi altre pretendenti, il Barcellona sarebbe disposto ad inserire qualche contropartita per livellare le cifre richieste dall’Inter. Rakitic e Vidal potrebbero interessare i nerazzurri, ma molto dipenderà da come funzionerà la clausola rescissoria dello stesso Lautaro, valida in teoria dal 1° al 15 luglio”.