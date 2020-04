Calciomercato Juventus e Inter, doppia beffa in arrivo dal top club

Calciomercato Juventus e Inter, i movimenti del top club rischiano di danneggiare sia bianconeri che nerazzurri: spunta la super trattativa

La sfida tra Juventus e Inter è pronta a ripartire dal calciomercato della prossima estate. Paratici e Marotta si affronteranno per accaparrarsi molteplici profili, sia in Serie A che all’estero. La dirigenza bianconera vuole mantenere il vantaggio sui rivali, che viceversa cercheranno di insidiare il loro primato in maniera ancora più insistita rispetto a quanto fatto in questa stagione. Ma entrambe dovranno fare i conti con la concorrenza dei top club europei. E da questo punto di vista si prospetta una doppia beffa.

Calciomercato Juventus e Inter, sorpasso per Kante: le ultime

Come noto, le strade di entrambe potrebbero intrecciarsi a ripetizione con il Barcellona. Possibili affari congiunti con i catalani, per provare a trarre vantaggi reciproci. Ma i blaugrana, si apprende dalla Spagna, stanno imbastendo un’operazione che potrebbe togliere in un colpo solo dal mercato due obiettivi di entrambe. A centrocampo, secondo il ‘Mundo Deportivo’, il profilo ideale individuato dalla presidenza catalana sarebbe Kante. Il centrocampista francese può lasciare il Chelsea ed è seguito da vicino anche dalle squadre nostrane.

Ma secondo i colleghi iberici, la carta che il Barcellona potrebbe giocare per acquistare il mediano è rappresentata da Coutinho. Il brasiliano non sarà riscattato dal Bayern Monaco e potrebbe tornare utile come moneta di scambio per arrivare a Kante. A lui stava pensando, in chiave di un ritorno a diversi anni di distanza, l’Inter, ma anche la Juventus non lo disdegnava come profilo.

N.L.C.