Calciomercato Milan, rischio addio: ultimatum alla dirigenza

Il Milan, in vista della prossima stagione, attuerà come noto una vera e propria rivoluzione. Diversi i giocatori destinati a salutare la compagine rossonera, ma i cambiamenti non si fermeranno soltanto alle forze in campo. La dirigenza ragiona anche sul cambio di allenatore, con il nome di Rangnick sempre caldo nonostante il balletto di accelerate e smentite. E qualche movimento potrebbe riguardare anche i piani alti, dopo l’addio già avvenuto da parte di Boban.

Calciomercato Milan, le richieste di Maldini

In particolare, in bilico il futuro di Paolo Maldini, che dopo essere guarito dal coronavirus, appena sarà possibile avrà un confronto con il gruppo Elliott per definire la sua eventuale permanenza in società. Da entrambe le parti c’è la voglia di proseguire insieme, ma dal punto di vista del direttore tecnico ci sono alcuni dubbi da sciogliere. ‘Sport Mediaset’, nello specifico, riferisce di un vero e proprio ultimatum dell’ex numero 3 rossonero.

I rapporti con Gazidis sono abbastanza buoni e non rappresenterebbero il problema principale come accaduto nel caso di Boban. Tuttavia, Maldini chiede garanzie sulla possibilità di avere un ruolo operativo e con diritto di parola su questioni di campo, calciomercato e spogliatoio, coinvolgendo anche il ds Massara. Non sarebbe accettato un demansionamento a figura di retroguardia o puramente rappresentativa. In tal caso, si configurerebbe un doloroso addio.

N.L.C.