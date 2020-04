L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, analizza il momento bianconero senza disdegnare un attacco ai vertici del club

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli torna a parlare del momento della società bianconera. L’ex numero 1, sostituito da Blanc prima e Agnelli poi, ha voluto dire la sua sulla società torinese soffermandosi ai microfoni di ‘Road 2 Sport’ su alcuni protagonisti dell’attuale dirigenza: ecco cos’ha detto.

Juventus, Cobolli all’attacco: “E’ inadatto! Spero che Buffon…”

Poche ma dure le dichiarazioni dell’ex numero 1 Cobolli Gigli, presidente bianconero nel triennio 2006/09. “Non è facile essere il presidente della Juventus, nel 2006 accettai per senso di dovere“, ha esordito Cobolli Gigli che ha poi rincarato la dose sullo scudetto assegnato all’Inter: “Moratti stappò bottiglie di Champagne quando retrocedemmo in B, anche se anni dopo alcuni fascicoli dimostrarono il coinvolgimento dell’Inter”.

L’ex presidente si è poi focalizzato sulla Juventus del presente, a partire da una controversa figura come quella del vicepresidente Pavel Nedved: “Fui felice quando Agnelli divenne presidente, poi avallò la scelta di Nedved che per me non era adatto“.

Un pensiero su Del Piero: “Mi chiedo perchè non faccia parte della società, forse non stava simpatico ad Agnelli?“. Parole al miele invece per l’eterno leader bianconero Gigi Buffon: “Spero un giorno possa diventare vicepresidente“.

