Calciomercato Inter, Icardi ‘porta’ il top player: scacco alla Juve!

L’Inter pianifica con grande attenzione le mosse per la prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo è di rinforzarsi adeguatamente per rilanciare l’assalto alla Juventus nella nuova stagione, ma bisognerà anche fare i conti con i possibili effetti economici dell’emergenza coronavirus. Trovare risorse finanziarie per grandi colpi potrebbe non essere facile, ma l’esperienza di Marotta è una garanzia per trovare soluzioni opportune.

Una carta molto interessante che può essere utilizzata è Mauro Icardi. Il riscatto dell’argentino da parte del Psg varrebbe ben 70 milioni di euro per le casse del club. A propria volta i francesi, però, potrebbero non essere agevolati nel raccogliere tale somma. Ecco perché sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio con i parigini per ottenere un duplice obiettivo e accontentare entrambe le parti.

Secondo ‘Sky Sport’ si discute nello specifico di tre possibili contropartite. Si tratta di Leandro Paredes, Julian Draxler o, soprattutto, Angel Di Maria. La dirigenza nerazzurra metterebbe volentieri le mani sull’esterno argentino ex Real Madrid, per l’arrivo del quale potrebbe essere concordato un conguaglio economico supplementare da definire in aggiunta alla cessione a titolo definitivo di Icardi ai francesi. Mossa che oltretutto toglierebbe a Paratici e alla Juventus un possibile obiettivo di mercato. Sotto tutti i punti di vista, si tratterebbe davvero di un gran colpo se Marotta riuscisse a metterlo a segno.

