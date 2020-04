È uno dei principali protagonisti della cavalcata dell’Inter. Il suo ottimo rendimento, però, attira l’interesse delle big d’Europa che preparano l’assalto

Con l’arrivo di Antonio Conte, l’Inter ha vissuto una stagione ricca di emozioni fin qui. Nell’ultimo mese sono mancate le prestazioni convincenti e sono arrivati i due ko contro Lazio e Juventus che potrebbero compromettere il campionato, ma ciò non toglie il buon cammino della compagine nerazzurra.

Gli ultimi due mesi di stagione, se si dovesse riprendere, potrebbero essere scoppiettanti visto che è ancora tutto possibile in Coppa Italia ed Europa League. Portare a casa un trofeo dopo quasi dieci anni, oltre alla qualificazione in Champions League, sarebbe già un passo importante per la compagine di Milano.

Calciomercato Inter, occhio a De Vrij: il Bayern Monaco ci prova!

Un elemento importante di questa cavalcata è sicuramente Stefan De Vrij. L’olandese ha totalizzato trenta presenze in questa stagione ed è andato anche in gol per due volte. Nel reparto difensivo nerazzurro è risultato probabilmente il migliore, tutte le sue gare sono state ai limiti della perfezione.

Il suo ottimo rendimento, però, porta inevitabilmente all’interesse delle big di Europa che hanno bisogno di un difensore centrale. Nella prossima estate, infatti, ci potrebbe essere un tentativo del Bayern Monaco che vorrebbe dare maggiore solidità al proprio reparto arretrato. I bavaresi potrebbero sferrare un assalto da 50 milioni di euro.

De Vrij è alla sua seconda stagione in nerazzurro, ma la sua crescita è stata costante e con l’arrivo di Antonio Conte c’è stato un miglioramento enorme. Ora bisogna stare attenti alle offerte dall’estero.

