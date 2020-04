Calciomercato Juventus, sorpasso dalla Premier | Offerta irrinunciabile!

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere complicarsi la pista che porta ad un grande attaccante: insidia dalla Premier per i bianconeri

La Juventus si guarda intorno e, nonostante la pausa forzata, continua a programmare la prossima sessione di calciomercato. L’estate potrebbe rivelare non poche sorprese alla squadra di Sarri, con i dirigenti bianconeri che potrebbero fare i conti con la forte concorrenza di una Big inglese: la pista che porta al top player rischia di sfumare.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: “Offerta irrinunciabile!”

Secondo quanto riportato dal ‘DailyMail’, il futuro di uno dei grandi sogni della dirigenza bianconera potrebbe essere lontano da Torino. La Juventus infatti potrebbe fare ben presto i conti con il Manchester United nella corsa ad Harry Kane. Il quotidiano britannico segnala come il capitano della nazionale inglese possa essere il grande colpo per rilanciare il progetto altalenante dei ‘Red Devils’.

Un’operazione comunque complicatissima per la squadra di Solskjaer visto l’ostracismo che il presidente degli ‘Spurs’, Daniel Levy, pare pronto ad attuare. Difficile ma non impossibile, con il pensiero di offrire un ingaggio monstre al centravanti del Tottenham. Nei piani quindi della dirigenza dello United Kane potrebbe arrivare a guadagnare più di tutti nella rosa di Solskjaer, con buona pace di Paratici.

Una proposta irrinunciabile che spazzi via la concorrenza rilanciando le ambizioni dei ‘Red Devils‘, a caccia di un attaccante che trascini in alto la squadra di Solskjaer sia in Premier League che in campo internazionale.

