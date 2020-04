Il calciomercato dell’Inter potrebbe intrecciarsi, la prossima estate, con quello del Barcellona: il piano della dirigenza catalana

Non è un mistero che i gioielli di casa Inter siano da tempo nel mirino di diversi top club europei in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso, arriva un’importante conferma per quella che potrebbe essere una cessione di primissimo livello: le parole dalla Spagna non lasciano dubbi.

Calciomercato Inter, scippo dalla Liga: Barça allo scoperto

Poche parole che danno però la certezza di un forte e costante interessamento in vista di giugno. L’ex centrocampista del Barcellona XaviHernandez ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘Post United’ nelle quali conferma le strategie di mercato del club catalano. A partire dal gioiello di Conte, Lautaro Martinez, esploso in questa stagione con il tecnico pugliese in panchina. “Mi piace molto, il Barcellona sta facendo bene ad interessarsi a lui”, ha dichiarato in video Xavi che ha poi aperto ad un altra clamorosa operazione: il ritorno di Neymar.

“Neymar di nuovo a Barcellona? Perchè no? E’ una persona fantastica e calcisticamente non ho dubbi“, le parole riportate da ‘Onefootball.com‘. Il prezzo del ‘Toro’ gravita in poco più di 100 milioni di euro ma la cifra potrebbe abbassarsi in caso di inserimento nell’affare di Griezmann, come riportato nelle scorse ore da ‘La Gazzetta dello Sport’. Un intreccio sull’asse Milano-Barcellona-Parigi che vede i nerazzurri interessati ed in prima linea.

Dalla possibile maxi-plusvalenza di Lautaro senza dimenticare il probabile riscatto di Icardi da parte del Psg a fine anno. Situazione in divenire ma le parole di Xavi lasciano pochi dubbi: Lautaro Martinez rimane in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Barcellona.

