Calciomercato Serie A, doppio annuncio | ‘Giallo’ sul clamoroso ritorno!

La Serie A potrebbe riservare nuove sorprese per la sessione invernale con ritorni inaspettati a gennaio: la situazione si fa intrigante

Nelle ultime ore la Roma è sempre attiva per trovare il sostituto ideale di Nicolò Zaniolo, che resterà fuori per diversi mesi a causa del grave infortunio rimediato al ginocchio. La società giallorossa avrà così a disposizione quindici giorni per trovare un rimedio adatto all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca, per il ruolo di esterno destro. Tanti nomi sul taccuino del ds Petrachi: da Suso a Bernardeschi, ma per ora la soluzione migliore sembrerebbe quella che porta allo scambio con l’Inter Spinazzola–Politano come svelato da Sky Sport. Ma non solo: potrebbero arrivare novità importanti per una nuova idea di mercato per sostituire l’infortunato Zaniolo.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, operazione Young: c’è la svolta

Calciomercato Serie A, la doppia versione per Shaqiri

Nelle ultime ore Sky Sport avrebbe rilanciato, inoltre, un possibile interessamento della Roma per l’esterno offensivo del Liverpool, Xherdan Shaqiri, che ha collezionato finora con i Reds soltanto 256 minuti. Il club inglese, però, avrebbe già rifiutato la proposta del club giallorosso sulla base di un prestito. Versione opposta, invece, per quanto riguarda l’edizione odierna di Tuttosport che avrebbe svelato che sia stato proprio il Liverpool ad offrirlo alla Roma, che ci starebbe ora pensando seriamente con Politano sempre come rinforzo. Intorno all’esterno svizzero c’è un vero e proprio “giallo” con il suo futuro che sarà più chiaro a partire dalle prossime ore. Inoltre, la Juventus resta sempre molto attiva sul suo compagno di squadra, Momo Salah, un vero e proprio sogno di mercato per il club bianconero. Le cifre dell’operazione restano altissime, ma non è detta l’ultima parola

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, accordo in vista per Eriksen

La Roma ha l’urgente bisogno di un’alternativa valida nel ruolo di esterno destro: con Cengiz Under che vestirà ancora la maglia giallorossa, la società capitolina è pronta a regalare nuovi innesti a Fonseca dopo il crack Zaniolo. Shaqiri potrebbe essere il profilo giusto, ma per ora restano ancora dubbi sulla reale trattativa tra i due club. Infine, per lo svizzero si tratterebbe di un ritorno in Serie A, visto che da gennaio a giugno 2015 ha vestito la maglia dell’Inter deludendo vistosamente le aspettative.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, nuova ‘beffa’ in vista | Le big europee lo puntano

Calciomercato Inter, può andar via | Settimana decisiva

S.I.