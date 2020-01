Calciomercato Inter, nuova ‘beffa’ in vista | Le big europee lo puntano

Le big europee puntano il doppio l’obiettivo dell’Inter che ora trema: potrebbe verificarsi una nuova beffa dopo quella per Kulusevski.

Le big europee puntano il doppio l’obiettivo dei nerazzurri che ora tremano: potrebbe verificarsi una nuova beffa dopo quella per Kulusevski. La squadra nerazzurra infatti lavora per regalare ai propri tifosi un colpo che possa infiammare la piazza e soprattutto che possa essere utile alla causa di mister Antonio Conte. L’allenatore potrebbe però dover ancora aspettare molto siccome i tre top club europei sono pronti a rendere la vita difficile al club italiano. Ecco chi stiamo puntando.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta contro Conte | Quanti milioni ‘buttati’!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, le cifre del colpo Giroud | Contromossa Chelsea

Calciomercato Inter, si allontana l’obiettivo

Si sono spinti fin all’Italia i dirigenti e scout di Borussia Dortmund, Chelsea e Manchester United. Ebbene si, sono queste le tre squadre che stanno sfidando la squadra interista sul mercato e che potrebbe portare una nuova e spiacevole sorpresa alla dirigenza dopo che la Juventus ha soffiato alla squadra milanese il gioiello Kulusevski. Si sono presentati quest’oggi in Italia gli osservatori delle due squadre inglesi e del club tedesco che testimoniano come facciano sul serio per lui. Ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, effetto domino | Nome nuovo per l’attacco

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta ‘trema’ | Offerta shock per Lukaku!

Calciomercato Inter, tutti lo vogliono

Leggi anche —> Calciomercato Inter, cessione rifiutata | Furia Conte!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Conte sorride: c’è l’apertura

Gli osservatori sono sbarcati in Italia per la gara tra Hellas Verona e Genoa. Sotto gli occhi delle big ci sono Kumbulla e Rrahmani. Se il secondo è nel mirino del Napoli, il primo è conteso proprio dai nerazzurri che stanno lavorando con Marotta per assicurarsi il talentuoso calciatore di proprietà dei veneti. Si tratta di un classe ’00 che quest’anno si sta rendendo grande protagonista nel campionato sorprendente della squadra allenata da Juric. Un difensore di prospettiva che ha attirato su di sé le attenzioni di numerose squadre in Europa ed anche in Italia. Non solo infatti i nerazzurri, ma anche lo stesso Napoli che avrebbe pensato alla “doppietta” in casa dell’Hellas Verona.

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, cambia tutto: Paratici e Marotta in agguato!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, svolta Godin | L’indizio per il futuro

Leggi anche —> Calciomercato Inter, sfida al Chelsea | Marotta sogna il colpo a costo zero

G.S.