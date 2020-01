Calciomercato Inter, poco feeling con Conte: la chiave per il top player

Gennaio è un mese decisivo per l’Inter per capire le strategie della società nerazzurra: può lasciare subito, problemi con Conte

La sessione invernale di calciomercato è molto utile per le big d’Italia (e non solo) per puntellare la rosa a disposizione delle rispettive compagini. L’Inter si trova attualmente al secondo posto in classifica e così la squadra, guidata dal condottiere Antonio Conte, non intende mollare proprio sul più bello. Urgono così rinforzi decisivi in grado di aumentare la qualità per quanto riguarda le rotazioni pensate dallo stesso allenatore leccese.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, operazione Young: c’è la svolta

Calciomercato Inter, Vecino verso la Premier

Da valutare attentamente la situazione intorno al centrocampista uruguaiano, Matias Vecino che, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, non sarebbe più ben visto da Conte per alcuni suoi comportamenti. Tra i due c’è stato sempre poco feeling, che potrebbe così portare l’ad Beppe Marotta a pensare all’addio immediato dell’ex Empoli. Il sudamericano, inoltre, potrebbe rappresentare la chiave per arrivare anche al centrocampista danese, Christian Eriksen. Ma non solo Tottenham, sulle sue tracce ci sarebbe anche un forte interessamento da parte dell’Everton, attualmente guidato dall’emiliano Carlo Ancelotti.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, accordo in vista per Eriksen

A causa dei vari infortuni di Sensi e Barella a centrocampo, Vecino è stato impiegato spesso da Conte collezionando ben 1136 minuti finora in stagione. Ora le dinamiche potrebbero cambiare notevolmente visto che il tecnico nerazzurro ha recuperato i suoi uomini migliori. Il futuro del centrocampista uruguaiano potrebbe essere così lontano da Milano venendo così inserito nella trattativa di Eriksen, sempre più vicino all’Inter come svelato da Sky Sport. L’Inter proverà ad inserirlo nella trattativa del top player in scadenza di contratto a giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, nuova ‘beffa’ in vista | Le big europee lo puntano

Calciomercato Inter, può andar via | Settimana decisiva

S.I.