Calciomercato Juventus, annuncio del campione del mondo | Sfida all’Inter

I duelli di mercato tra Juventus ed Inter hanno caratterizzato le ultime sessioni di trasferimenti e la prossima estate le due compagini potrebbero dar vita ad una nuova battaglia.

Rispettivamente prima e seconda in Serie A, Juventus ed Inter stanno dando vita ad una fenomenale battaglia per il dominio del campionato chiuso dai bianconeri in testa alla fine del girone d’andata con appena due punti di margine. Una distanza minima che i nerazzurri sperano di colmare anche grazie all’aiuto del calciomercato invernale che vede Marotta tra i dirigenti più attivi del panorama italiano. Proprio al di fuori del rettangolo di gioco tra riunioni e telefonate roventi Juventus ed Inter nelle ultime sessioni di mercato hanno dato vita a diversi duelli. L’ultimo giocatore conteso tra le due società è stato Dejan Kulusevski, accasatosi alla fine alla corte di Sarri, che lo potrà abbracciare la prossima estate. Con l’arrivo del mese di giugno però potrebbe esserci una nuova battaglia a tinte bianconerazzure. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, futuro in bilico per Muller: sfida in estate

La prossima sfida sul mercato tra Juventus ed Inter potrebbe parlare tedesco. Thomas Muller infatti non sta vivendo il periodo migliore della sua carriera e in un’intervista a ‘Sport1’, ha parlato di una possibile partenza: “Vedremo cosa succederà durante l’estate. Parlerò con il club e valuterò le mie opzioni. Poi vedremo in che direzione andranno le cose”.

Parole quelle di Muller che evidenziano una serenità tutta da ritrovare nonostante in stagione dopo un avvio complicato abbia comunque trovato una discreta continuità. Il contratto in scadenza 2021 ad ogni modo fa gola e potrebbe spingere il ragazzo a fare valutazioni sul proprio destino. L’avventura al Bayern Monaco non è da escludere che possa anche finire con 12 mesi di anticipo con Juve e Inter spettatrici interessate.

