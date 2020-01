Calciomercato Roma, infortunio Zaniolo | Juve in soccorso

Il grave infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo cambierà i piani della dirigenza giallorossa: il possibile colpo per il reparto offensivo

Il 2020 per la Roma è iniziato malissimo. Dopo le due sconfitte in campionato contro Torino e Juventus, sono arrivate brutte notizie anche per il grave infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo. Per il giovane attaccante giallorosso c’è stata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale: ora la dirigenza giallorossa dovrà correre ai ripari con il turco Cengiz Under che resterà sicuramente nella Capitale, dopo le numerose sirene di mercato. Ma non solo: lo stesso ds Petrachi sarebbe già al lavoro da ieri sera per trovare un sostituto all’altezza per il ruolo di esterno destro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, affare a sorpresa | Mourinho compra dalla Juventus!

Calciomercato Roma, Bernardeschi idea per l’attacco

Dopo i soliti nomi di Suso e Politano apparsi nelle ultime ore, potrebbe esserci anche l’idea last-minute che porta al talentuoso giocatore della Juventus, Federico Bernardeschi, uscito prepotentemente dalle rotazioni di Maurizio Sarri. Il profilo dell’ex viola sarebbe stato già accostato in ottica Roma, inserito come contropartita in una possibile operazione di Zaniolo alla Juventus. Ora lo stesso talento bianconero sarebbe il nome ideale per sopperire all’assenza prolungata del giovane attaccante di Fonseca, che tornerà almeno tra cinque mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo | Super scambio con la Roma

Nelle ultime tre uscite stagionali della squadra bianconera, Bernardeschi ha collezionato ben tre panchine consecutive con l’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, che ha puntato su una nuova sistemazione in attacco. Il talento di Carrara è uscito definitivamente dalle rotazioni dello stesso tecnico toscano e così il suo futuro potrebbe essere altrove. La Roma sarebbe una destinazione gradita al giocatore che vuole riscattarsi dopo mesi altalenanti vissuti in maglia bianconera. L’operazione potrebbe essere portata avanti sulla base di un prestito secco visti i buoni rapporti che intercorrono tra le due società. La Roma cerca il rinforzo perfetto dopo il crack di Zaniolo.

POTREBBE INTERESSARTI >>>

Calciomercato Juve, colpo dallo United | In arrivo il nuovo Pogba

Calciomercato Juventus, taglio eccellente per la Champions | Sarà addio a giugno

S.I.