Calciomercato Inter, può andar via | Settimana decisiva

I nerazzurri sarebbero pronti a lasciar andar via il calciatore che non rientra più nei piani della società nerazzurra. Settimana prossima decisiva. Nella sessione invernale del mercato infatti si è parlato a lungo della sua cessione che al momento non si è però concretizzata. Numerose sono state le voci su di lui con numerosi club interessati e che hanno presentato offerte alla squadra allenata da Conte, ma nessuna di queste ha al momento soddisfatto la società interista. Tutto potrebbe cambiare nei prossimi sette giorni.

Calciomercato Inter, cessione in vista

Marotta sarebbe pronto a lasciarlo andare via con l’interesse passato di Roma e Fiorentina che avrebbero pensato all’esterno d’attacco del club interista per andare a rinforzare la propria rosa. Le trattative con le due squadre non sono andate in porto a causa delle richieste dei nerazzurri, ma tutto sarebbe pronto a decollare nei prossimi giorni con il mercato che entra nel vivo e vedrebbe l’addio sempre più vicino e probabile di Politano. Il calciatore dopo una prima parte di campionato senza grandi soddisfazioni, è pronto a cambiar maglia.

Calciomercato Inter, i cugini pronti al colpo

Ad andare all’assalto del proprio attaccante ci sarebbe il Milan di Pioli che punta al mercato per andare a rinforzare una squadra che deve risalire la china in classifica per puntare ad un piazzamento europeo. Di conseguenza, secondo quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, ci sarebbero degli sviluppi positivi sulla tratta che porta dai nerazzurri ai rossoneri. L’unico e vera problematica risale nella contropartita tecnica richiesta, siccome Conte vorrebbe Kessie mentre Pioli fa muro alla cessione dell’ex Atalanta. I prossimi sette giorni, riporta Sky, sarà quindi decisiva e si saprà se ci sono i presupposti per chiudere o meno la trattativa.

