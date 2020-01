Calciomercato Inter, operazione Young: c’è la svolta

L’Inter sul mercato sta lavorando per portare a Milano Young. Il calciatore è nel mirino dei nerazzurri e nelle ultime ore c’è stata la decisiva svolta.

L’Inter sul mercato sta lavorando per portare a Milano Young. Il calciatore è nel mirino dei nerazzurri e nelle ultime ore c’è stata la decisiva svolta. La squadra allenata da Conte infatti sta cercando un calciatore che possa giocare sulla fascia e dopo precedenti operazioni ha deciso di puntare sul giocatore del Manchester United. In seguito ad alcune complicanze, nelle ultime ore si è verificato un nuovo colpo di scena che cambia le carte in tavola. Ecco cosa è accaduto.

Calciomercato Inter, c’è la svolta per Young

Il mercato regala sorprese e così se si lavora incessantemente con i Red Devils per l’acquisizione del calciatore, dall’altra parte ci sono operazioni che stentano a spiccare il volo. In questo senso sembra bloccata la strada che porta a Vidal, con la squadra allenata da Conte che sarebbe intenzionata a prendere decisioni diverse sul mercato. Per quanto riguarda invece il reparto avanzato, ci sarebbe l’opzione Giroud che è quella che maggiormente intriga la società che con più facilità si può portare in porto. Infine, su Young c’è la novità del pomeriggio che permette di pianificare il futuro. Ecco quindi di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Inter, trattativa bollente con il Manchester United

Secondo quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, la società interista ha trovato l’accordo totale con il calciatore che ha ammesso di aver scelto la squadra nerazzurra per il suo futuro. Il “si” non è arrivato solo dall’inglese bensì anche dal suo entourage, così che si può ora mettere le basi per trovare anche con il Manchester United la via di mezzo affinché siano accontentate le richieste del club militante in Premier e che non ci sia un esborso economico esagerato da parte della squadra italiana. In caso contrario potrebbe anche rinviarsi il suo arrivo in Italia in estate, quando potrà sbarcare a Milano a zero, in virtù di un contratto con lo United che scade il prossimo 30 giugno.

G.S.