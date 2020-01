Calciomercato Inter, accordo in vista per Eriksen

Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per Eriksen: l’accordo per il centrocampista danese del Tottenham è vicino, le ultime

Il pareggio con l’Atalanta è costato all’Inter la vetta della classifica. Dopo l’1-1 con i bergamaschi, i nerazzurri hanno visto la Juventus nuovamente allungare in testa, riportandosi a +2, con la vittoria per 2-1 all’Olimpico contro la Roma. Bianconeri dunque campioni d’inverno, ma il duello con i grandi ex Conte e Marotta durerà probabilmente fino alla fine della stagione. L’Inter non intende certo mollare ed è pronta a rispondere colpo su colpo. Sul campo, ma anche sul mercato, dove l’allenatore attende finalmente i rinforzi tanto richiesti per competere fino alla fine con i campioni d’Italia.

Calciomercato Inter, intesa per Eriksen: le cifre

Inter che spinge soprattutto per un colpo a centrocampo. Viste le difficoltà per arrivare a Vidal, con il Barcellona che per adesso continua a fare muro, il tavolo principale su cui si stanno muovendo i nerazzurri riguarda Christian Eriksen. Il danese, come noto, è in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham e non rinnoverà. Il club londinese si è ormai rassegnato a perdere il giocatore e a questo punto acconsentirà ad una cessione a gennaio. Ciò sia per monetizzare, evitando la partenza gratis in estate, che per non subire un danno di immagine. I nerazzurri si sono portati in vantaggio per il talentuoso classe ’92 e potrebbero, a breve, mettere a segno un colpo fondamentale per le proprie ambizioni. Secondo ‘Calciomercato.it’, l’Inter avrebbe trovato l’accordo di massima con Schoots, agente di Eriksen, sull’ingaggio. Il danese dovrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione. Si attende a questo punto soltanto il sì definitivo del calciatore. Il Tottenham, come detto, è propenso alla cessione e potrebbe anche accettare uno sconto sui 20 milioni di euro richiesti per il cartellino.

