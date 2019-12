Calciomercato Juve si riforma la coppia Real Ronaldo Marcelo a giugno

Potrebbe pescare nuovamente dal Real Madrid la Juventus, in vista della prossima stagione. E lo ‘sponsor’ potrebbe essere proprio un suo vecchio compagno di squadra, Cristiano Ronaldo

La Juventus, col tridente Cristiano Ronaldo–Dybala–Higuain, ha battuto per 3-1 l’Udinese nell’ultimo turno di campionato e ha riconquistato anche la vetta della classifica di Serie A, in coabitazione con l’Inter di Antonio Conte, grazie al gol del pareggio della Fiorentina firmato dal giovane Dusan Vlahovic nel finale di partita. Adesso, i campioni d’Italia in carica chiuderanno il 2019 con la sfida di campionato contro la Sampdoria e quella valida per la Supercoppa Italiana contro la Lazio. Dopo, si comincerà a pensare al calciomercato, di gennaio e giugno: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato, la Juventus ‘ringrazia’ Alaba

La rosa a disposizione di Sarri è ampia, ma ha qualche problema soprattutto sulle fasce laterali difensive. A disposizione dell’allenatore bianconero, al momento, ci sono Alex Sandro, De Sciglio e Danilo come terzini di ruolo, mentre Cuadrado da adattato si sta disimpegnando molto bene. Ma in vista della prossima stagione, soprattutto a sinistra, qualcosa dovrà certamente essere fatta. E il mirino del Chief Football Officer, Fabio Paratici, potrebbe muoversi nuovamente in direzione Madrid, sponda Real. Il presidente Florentino Perez ha puntato con forza David Alaba del Bayern Monaco. L’austriaco, riporta ‘Diario Gol’, è l’obiettivo numero uno dei castigliani per rinforzare il reparto e questa operazione libererebbe un calciatore per la Juve.

Calciomercato Juventus, Ronaldo riabbraccia Marcelo?

Dal momento in cui Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid, nell’estate del 2018, Marcelo è stato accostato alla Juventus. I due sono stati compagni di squadra per tanti anni, conquistando numeri trofei, e in più hanno un rapporto che va al di là del campo. La stima e l’amicizia tra il 34enne portoghese e il 31enne di Rio de Janerio è nota, ma potrebbe diventare anche importante in ottica mercato, per la prossima stagione. Attualmente fermo ai box per infortunio, il Nazionale brasiliano potrebbe davvero dire addio al Real dopo tredici lunghi anni e riformare la coppia che tanto ha vinto a Madrid con Cristiano Ronaldo. Un’ipotesi di mercato da tenere in grande considerazione per la prossima stagione, quando Perez potrebbe lasciar partire il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2022, a cifre decisamente accessibili: 20/25 milioni di euro.

