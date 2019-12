Sorteggi Champions: Lione-Juventus, Napoli-Barcellona, Atalanta-Valencia

Sorteggi Champions, dalle 12 a Nyon il tabellone degli ottavi di finale: Juventus, Napoli e Atalanta scoprono le loro avversarie

Juventus, Napoli e Atalanta scoprono il loro destino in Champions League. Tre squadre rimaste in lizza per l’Italia nella principale competizione europea per club. Inter invece eliminata e retrocessa in Europa League. A partire dalle ore 12, a Nyon, al via i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale del torneo. Bianconeri testa di serie in quanto vincitori del proprio girone, che potranno dunque avere il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa all’Allianz Stadium. Azzurri e nerazzurri, invece, hanno concluso il raggruppamento in seconda posizione e sono nell’altra urna, rischiando un sorteggio da brividi.

Sorteggi Champions, le fasce

Ecco la composizione delle due urne:

URNA 1 – Juventus, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Psg, Bayern Monaco, Valencia, Lipsia

URNA 2 – Napoli, Atalanta, Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Tottenham, Atletico Madrid

In questa fase del sorteggio non si possono incrociare avversari già affrontati nella fase a gironi o della stessa nazionalità. Dunque, per la Juventus le possibili avversarie sono: Lione, Chelsea, Borussia Dortmund, Real Madrid, Tottenham. Per il Napoli: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Valencia, Lipsia. Per l’Atalanta: Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco, Psg, Valencia, Lipsia.

Gli ottavi di finale si disputeranno su gare di andata e ritorno nelle seguenti date. Andata: 18, 19, 25, 26 febbraio. Ritorno: 10, 11, 17, 18 marzo.

Sorteggi Champions, info tv e streaming

Diretta televisiva in chiaro a partire dalle ore 12 su Canale 20 Mediaset, per gli abbonati Sky disponibile sul canale Sky Sport 24 (200). Diretta streaming gratuita su Mediaset Play e sul sito web dell’Uefa, a pagamento su Sky Go.

Sorteggi Champions: tutti gli accoppiamenti

Borussia Dortmund – PSG

Real Madrid – Manchester City

ATALANTA – VALENCIA

Atletico Madrid – Liverpool

Chelsea – Bayern Monaco

LIONE – JUVENTUS

Tottenham – Lipsia

NAPOLI – BARCELLONA