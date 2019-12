Juventus a caccia di nuovi top player per la prossima stagione. In estate possibile missione in Inghilterra per il fuoriclasse che sogna da tempo Maurizio Sarri

La Juventus non ha fatto mistero sul fatto di essere intenzionata a mettere a segno altri colpi alla Cristiano Ronaldo nel prossimo futuro. L’ovvio obiettivo della società presieduta da Andrea Agnelli è quello di alzare il tasso tecnico della squadra in modo da avvicinarsi ulteriormente se non raggiungere i top club stranieri. Il primo grande tentativo è probabile che venga compiuto nel calciomercato estivo 2020.

Calciomercato Juventus, nuovo colpo alla Ronaldo: Sarri ‘sogna’ de Bruyne

Non è detto che il prossimo top player che prenderà la Juve sarà un attaccante, nonostante la più che naturale nonché confermatissima ammirazione della dirigenza bianconera per Kylian Mbappé, il quale per il momento avrebbe detto no al rinnovo di contratto col Paris Saint-Germain. In fin dei conti ad oggi il settore dove la ‘Vecchia Signora’ ha maggior bisogno di inserire qualità, fisicità e freschezza atletica è un altro, vale a dire il centrocampo. Ed è proprio nel ‘cuore’ della squadra, lì dove spesso e volentieri si decidono le sorti di una partita e di un’intera stagione, che il CFO Paratici potrebbe pensare di intervenire prendendo un campione di livello mondiale, che in mezzo manca dall’addio di Andrea Pirlo. C’è un nome che può mettere d’accordo tutti e far gioire Sarri: Kevin de Bruyne.

Il tecnico juventino, che ai tempi del Napoli fece il suo nome in qualche intervista facendo intendere di considerarlo l’emblema del centrocampista perfetto, è un profondo ammiratore del fuoriclasse belga, proprio ieri assoluto protagonista con una doppietta e un assist della netta vittoria del Manchester City in casa dell’Arsenal. Il 28enne di Drongen è nel momento clou della sua carriera e certamente farebbe compiere un enorme balzo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, super colpo de Bruyne: valutazione e Guardiola come ‘alleato’

Per convincere i ‘Citizens’ a privarsene servirebbe naturalmente un’offerta shock (almeno 150 milioni di euro), che è alla portata comunque dei bianconeri: una parte dei soldi potrebbe arrivare da qualche importante cessione. Per il sì dello stesso classe ’91, invece, l’alleato potrebbe essere Guardiola, o meglio l’addio del catalano, che considera de Bruyne un intoccabile, al club inglese a giugno, ipotesi che sembra prendere sempre più corpo. La ‘missione’ de Bruyne potrebbe essere già cominciata: stando al giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, Paratici è stato di recente in Inghilterra, a Londra per Willian ed Eriksen – in scadenza a giugno – e per finire proprio a Manchester…

Mi riferiscono dal vicino Principato di un intenso viaggio di #Paratici #Juventus prima a Parigi, poi in Inghilterra. A Londra per 2 giocatori che vanno a parametro zero a giugno #William ed #Eriksen e poi a Manchester ma lì non so bene perché. Mah😂👍 — Paolo Paganini (@PaPaganini) December 15, 2019

