Continua il casting dell’Inter per il centrocampo. Oltre ai soliti noti spunta anche Charles Aranguiz del Bayer Leverkusen dopo l’apertura dell’agente.

La priorità dell’Inter è trovare sul mercato i rinforzi necessari per rinforzare la squadra a gennaio in modo tale da riuscire a tenere alti gli standard di rendimento elevati della compagine di Conte. In particolare le tante defezioni a centrocampo hanno condizionato le ultime non esaltanti uscite di Lautaro e soci, che sono reduci da una settimana terribile tra campionato e Champions. I nomi per la mediana del futuro non mancano, così come i nuovi candidati che giorno dopo giorno vengono accostati ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, spunta anche Aranguiz: l’annuncio dell’agente

La novità potrebbe arrivare dal Bayer Leverkusen, compagine tedesca affrontata dalla Juventus nella fase a gironi di Champions League. Nello specifico nel mirino dell’Inter potrebbe esserci Charles Aranguiz, mediano cileno che per caratteristiche ricorda vagamente il connazionale Vidal, da tempo sotto osservazione nerazzurra. Intervistato dal quotidiano cileno ‘La Cuarta‘,André Cury, rappresentante del centrocampista del Bayer Leverkusen, ha già sottolineato come non continuerà la sua avventura in Germania: “Di sicuro non andrà via a gennaio, so che il Bayer sta lavorando per il rinnovo del contratto ma non credo che possa succedere. Non penso nemmeno che rimarrà in Germania o che vada a giocare in Sud America. So che c’è interesse da parte dell’Internacional de Porto Alegre, dove è di casa. Però Charles potrebbe andare all’Inter italiana oppure al Paris Saint-Germain, vedremo cosa succederà”.

Calciomercato Inter, da Aranguiz a de Paul: centrocampo in fermento

Marotta è da tempo al lavoro su altri profili. Il sogno Kulusevski dovrà quasi certamente aspettare giugno, mentre de Paul, centrocampista con caratteristiche differenti dell’Udinese. L’argentino offrirebbe più qualità e potrebbe essere impiegato anche a ridosso delle punte. Il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter è quindi Aranguiz, maè da tempo al lavoro su altri profili. Il sognodovrà quasi certamente aspettare giugno, mentre non è semplicissimo strappare al Barcellona il cileno Vidal, perfetto per la mediana di Conte. Ecco perchè il nome forse più abbordabile resta Rodrigo, centrocampista con caratteristiche differenti dell’Udinese. L’argentino offrirebbe più qualità e potrebbe essere impiegato anche a ridosso delle punte.

G.B.