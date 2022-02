Ci prova la Juventus, ma il Milan ha un accordo: i dettagli

Duello all’orizzonte per il gioiello, la Juventus può provarci sfidando il Milan: i rossoneri hanno già l’accordo

Una Serie A sempre più avvincente quella che, dopo il big match tra Napoli ed Inter finito in parità, potrebbe vedere il Milan tornare in vetta alla classifica. I rossoneri, nonostante un calciomercato invernale tutt’altro che esaltante, credono fortemente alla possibilità di arrivare fino in fondo nella corsa scudetto. Le attenzioni della società di via Aldo Rossi sono già proiettate all’estate, con diversi nomi sul taccuino di Maldini e Massara. Un discorso analogo a quello della Juventus che ha già dato dimostrazione di forza a gennaio, con le firme di Zakaria e Vlahovic e che a giugno potrebbe sfidare proprio i rossoneri nella corsa ad un grande colpo.

Tra le priorità di Juventus e Milan vi è la firma di un nuovo centrale difensivo. I rossoneri attendono a fine stagione il ritorno a disposizione di Simon Kjaer e saluteranno, molto probabilmente, Romagnoli a zero. La ‘Vecchia Signora’, invece, deve fare i conti con il quasi certo addio di Matthijs de Ligt a luglio: corteggiato da diversi top club europei, l’olandese porterebbe un tesoretto da reinvestire in buona parte per l’erede.

Botman-Milan, la Juventus non molla l’olandese

Il Milan lavora già da mesi all’arrivo di Sven Botman, dal Lille. Ci sarebbe un accordo con l’entourage del calciatore ma la Juventus starebbe pensando di inserirsi. I bianconeri non mollano Botman anche se Maldini e Massara restano in netto vantaggio forti, come già detto, di un accordo con il 22enne olandese.

Una situazione che potrebbe regalare sorprese nei prossimi mesi: il futuro di Botman potrebbe essere davvero in Italia.

In questa stagione in Francia con la maglia del Lille, Botman ha già collezionato prestazioni convincenti con 21 presenze, 3 reti e 1 assist vincente.