Calciomercato Juventus, offerta super per de Ligt | Occhio allo scambio

Il difensore della Juve Matthijs de Ligt è sempre al centro dell’interesse di alcune grandi squadre: all’orizzionte spunta un’offerta shock

Appena preso Dusan Vlahovic, qualcuno aveva sibillato che la Juve, per rientrare dell’esborso monstre effettuato, potesse e volesse rientrare subito cedendo un pezzo da novanta. Tra i papabili candidati c’era – ma in realtà c’è ancora – Matthijs de Ligt, il difensore olandese corteggiato da mezza Europa.

Respinto un primo assalto del Chelsea, ed archiviato con un nulla di fatto un pressing del Barcellona che era più mediatico che reale – il club bianconero si coccola il suo difensore, che perà ultimamente ha dovuto digerire la scelta di Allegri di preferirgli addirittura Rugani nel match di San Siro contro il Milan. Inutile sottolineare come l’olandese non disdegnerebbe andre a fare il titolare in una delle big d’Europa che sono sulle sue tracce da tempo. Il fatto di avere Mino Raiola come agente poi, garantirebbe a de Ligt una sistemazione ricca.

Calciomercato Juve, il Manchester United piomba su de Ligt: l’offerta

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Oltremanica, Ralf Rangnick – tecnico ad interim del Manchester United – vorrebbe con sè ad ogni costo l’ex Ajax. Il fatto che molto probabilmente il tedesco non siederà sulla panchina dei Red Devils il prossimo anno, non cambia la natura della richiesta, dato che il ‘Professore’ avrà un ruolo di mercato e dirigenziale nel club. Il Demiurgo del Lipsia avrebbe in mente un’offerta davanti alla quala sarebbe difficile, per la Juve, dire di no.

La proposta del manager teutonico, ovviamente da definire nel prossimo giugno, sarebbe di 60 milioni di euro cash più il cartellino di Victor Lindelof, centrale in forza allo United e titolare della nazionale svedese. La possibilità di rimpinguare le casse del club con soldi freschi e con l’arrivo di un centrale comunque affidabile e di grande esperienza, potrebbe ingolosire la dirigenza bianconera…