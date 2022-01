Rottura con Rangnick, addio Ronaldo: doppia opzione

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà verosimilmente lontano dall’Old Trafford: addio al Manchester United, due piste possibili

Non è un mistero che il nome di Cristiano Ronaldo, anche a quasi 37 anni, resti uno dei più chiacchierati del pianeta. La polemica feroce scoppiata con Rangnick durante il match in casa del Brentford ha riacceso le voci, già insistenti, di un possibile addio dell’asso lusitano al termine dell’attuale stagione. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, CR7 sarebbe stufo (lo ha già anticipato giorni fa) di una mentalità tutt’altro che vincente in quel di Manchester. “Non sono qui per quinto, sesto o settimo posto ma per vincere”, aveva detto il cinque volte Pallone d’Oro nei giorni scorsi aprendo ad un divorzio che, adesso, pare inevitabile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, lo vuole Cristiano Ronaldo: addio Juve

Il Manchester United che ha riaccolto il portoghese la scorsa estate non è la squadra che l’ex attaccante della Juventus ricordava (e sperava). Ecco perchè il divorzio dopo una sola stagione pare l’ipotesi più probabile: lo United, al momento, è settimo in Premier League a ben 21 punti di distanza al City capolista. Ecco quindi prospettarsi, per il prossimo calciomercato estivo, un doppia pista che lo allontanerebbe dall’Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>>Cristiano Ronaldo fa la lista della spesa: Milan e Inter tremano

Addio United, ecco dove può andare Cristiano Ronaldo

Mancano ancora sei mesi ma la via è tracciata: l’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United pare ormai scontato. Sono due le opzioni possibili, al momento, nel futuro del campione portoghese. Da un lato il suo grande amore, lo Sporting Clube de Portugal dove potrebbe chiudere la carriera. Il suo ritorno nella squadra che lo ha affacciato al grande calcio europeo rimane una suggestione fortissima.

D’altro canto, però, i richiami della Major League Soccer si fanno sempre più insistenti. La MLS ha già accolto in passato diversi campioni ed il calcio a stelle e strisce ha avuto una crescita importante negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>>Attesa per Cristiano Ronaldo | L’annuncio di Solskjaer

CR7 si prepara dunque ad una nuova avventura, lontano dal ‘suo’ Manchester United: in estate la verità.