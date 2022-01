Calciomercato Inter, il colpo è da sogno: ‘schiaffo’ alla Juventus

L’Inter anticipa tutti e prepara un super colpo, a zero, durante il prossimo calciomercato estivo: il big ad un passo

Il calciomercato invernale sta per chiudere ufficialmente i battenti. Questa sera alle 20, le società italiane dovranno alzare bandiera bianca e attendere l’estate per pensare ai prossimi rinforzi. La Serie A si appresta a dire arrivederci al 1 luglio. A partire dall’Inter che ha accolto negli ultimi giorni gli arrivi di Caicedo e Robin Gosens alla corte di Simone Inzaghi. In tal senso, però, Marotta e Ausilio si stanno già preparando per regalare al tecnico piacentino colpi di assoluto spessore, anche per il 2022/23.

In tal senso, la priorità dei campioni d’Italia sarà rinforzare l’attacco. Con Dzeko in scadenza nel giugno 2023 e che compirà 36 anni il prossimo 17 marzo, uno dei nomi più chiacchierati resta quello di Gianluca Scamacca. Non solo il gioiello del Sassuolo, però, potrebbe vestirsi di nerazzurro. Marotta sembrerebbe vicinissimo a portare Paulo Dybala nella Milano nerazzurra. L’ex Palermo resta in scadenza a giugno e con la Juventus ha collezionato fino ad ora 23 presenze, 11 reti e 4 assist vincenti.

Inter, Inzaghi può esultare: “Dybala sarà nerazzurro”

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Elnacional.cat’, la Juventus perderà Dybala a zero ma l’argentino non finirà al Barcellona. La ‘Joya‘, infatti, vuole restare in Italia e accettare la corte dell’Inter, pronta ad accontentarlo con un ingaggio importantissimo. 8 milioni di euro più 2 di bonus ed un ruolo da protagonista, al fianco di Dzeko, Lautaro Martinez e Correa.

Questo lo scenario che fa godere Marotta e Inzaghi e lascia l’amaro in bocca alla Juventus: dalla Spagna, dunque, sono certi. Dybala vestirà la maglia dell’Inter a partire dal prossimo 1 luglio: il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ è ormai un’ipotesi da scartare.

Situazione dunque in divenire: l’Inter e Dybala sono pronti a convolare a nozze, con buona pace di Barcellona e Juventus.