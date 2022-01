Calciomercato Juve, assalto al gioiello | Scambio col top player

Dopo aver sconvolto il mercato con colpi top e partenze eccellenti, la Juve si prepara al possibile assalto di una big per un suo gioiello

La regina del mercato invernale è stata senza dubbio la Juventus. Dall’affare Vlahovic – già di per sè degno del primo posto tra le trattative concluse – in poi, la dirigenza bianconera è riuscita a mettere a segno altri due colpi e contemporaneamente a liberarsi di parecchi esuberi tecnici presenti in rosa.

La rosa bianconera, che può ancora contare su pezzi da novanta come Dybala e de Ligt – sui quali non si sono registrati assalti all’arma bianca – potrebbe però subire ulteriori sconvolgimenti la prossima estate. Sull’asse Torino–Liverpool infatti non balla solo il sogno, nemmeno tanto celato, di Andrea Agnelli di portare tra le fila juventine Mohamed Salah; ma anche l’interesse concreto, sempre dei Reds, di fare un tentativo per un altro big bianconero. Attualmente fermo ai box.

Calciomercato Juve, il Liverpool ci prova per Chiesa: scambio shock

Stiamo parlando ovviamente di Federico Chiesa, reduce dal grave infortunio che lo terrà fermo fino al prossimo settembre. Il tecncio Klopp, com’è noto, stravede per il figlio d’arte. Noncurante della possibilità che il nazionale azzurro possa eventualmente non tornare più ai precedenti livelli di eccellenza, l’allenatore tedesco sarebbe disposto anche a sacrificare uno dei suoi big dell’attacco pur di arrivare al giocatore bianconero.

Ingaggiato, proprio nella sessione invernale di scambi, il colombiano Luis Diaz, i Reds potrebbero decidere di fare a meno di Sadio Mané, che rischia di essere chiuso dal nuovo acquisto nel prossimo futuro. Oltretutto, dopo svariati anni ad Anfield Road, il senegalese potrebbe già decidere autonomamente di cambiare aria. Magari accettando una nuova sfida nel campionato italiano.