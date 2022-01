Juventus, nuovo assalto a de Ligt: tre big sacrificabili

La Juventus prepara le nuove mosse di calciomercato e intanto c’è l’assalto del Barcellona per il big bianconero: tre calciatori sacrificabili

La stagione della Juventus ha riservato diverse sorprese fino a questo momento, ma ora la compagine allenata da Massimiliano Allegri vuole rialzarsi definitivamente per ambire a una delle prime quattro posizioni in classifica. Al momento il quarto posto dista appena un punto ma l’Atalanta ha disputato una gara in meno e pertanto potrebbe allontanarsi.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole de Ligt: tre sacrificabili

Il calciomercato di gennaio è stato molto movimentato per la Juventus, che in maniera sorprendente ha deciso di investire una grossa cifra per ingaggiare Dusan Vlahovic. L’affare in entrata potrebbe portare a nuovi addii nella prossima estate e tra i calciatori pronti a salutare potrebbe esserci Matthijs de Ligt, che in passato ha fatto intuire di voler cambiare aria.

Sulle tracce dell’olandese c’è ormai da diverso tempo il Barcellona, che lo aveva cercato anche prima del passaggio alla Juventus. In estate potrebbe esserci un nuovo tentativo dei ‘Blaugrana’, che sarebbero intenzionati a mettere anche delle contropartite per ridurre la spesa. Sul piatto potrebbe esserci uno tra Marc-Andre Ter Stegen, Frenkie de Jong o Memphis Depay.

Il Barcellona dunque è pronta a sacrificare un elemento di qualità per provare a convincere la Juventus a cedere il difensore Matthijs de Ligt.