Calciomercato Juventus, ha detto sì: firma a un passo

Arriva la svolta per il calciomercato della Juventus in questo rush finale di gennaio: il calciatore ha detto sì, la firma è vicinissima

Juventus attivissima anche l’ultimo giorno di calciomercato. I bianconeri, in particolare, continuano a lavorare a centrocampo. Dopo essersi assicurati le prestazioni di Denis Zakaria dal Borussia Moenchengladbach, pare essersi allontanata la pista Nandez.

In entrata, dunque, probabilmente non avverranno ulteriori modifiche, al contrario invece delle uscite. La ‘Vecchia Signora’ ha già piazzato Bentancur, ormai nuovo giocatore del Tottenham degli ex Conte e Paratici. L’affare si è concluso su una base di 19 milioni di euro di parte fissa più 6 milioni di bonus. L’uruguaiano, perciò, proseguire la sua carriera a Londra in Premier League, ma potrebbe non essere l’unico ad abbandonare la mediana torinese. Il club di Agnelli sta cercando da tempo di cedere Aaron Ramsey, ai margini del progetto tecnico di Allegri.

Calciomercato, Ramsey ha detto sì: lascia subito la Juventus

Per il futuro del gallese pare sia arrivata una svolta. Dopo numerose piste che non si sono mai veramente accese, i Rangers (club che milita nella prima divisione scozzese) si sono fatti avanti concretamente. Hanno già raggiunto un’intesa con la Juve per un prestito con diritto di riscatto. L’ex Arsenal ha voluto prima rifletterci su, ma alla fine – stando a quanto rivela ‘Goal.com’ – ha acconsentito al passaggio in questione. Si attende l’annuncio nelle prossime ore, vi terremo aggiornati.