Aubameyang, decisione a sorpresa: le italiane sono avvisate

Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang sarà lontano da Londra: arriva la decisione del bomber pronto a lasciare l’Arsenal

Il calciomercato invernale sta volgendo al termine ed i club di tutta Europa sono pronti a compiere le ultime operazioni, sia in entrata che in uscita. In tal senso resta uno dei nomi più chiacchierati quello di Pierre-Emerick Aubameyang, ormai da tempo ai ferri corti con l’Arsenal e destinato a cambiare casacca. Non a gennaio ma il prossimo giugno, ad un anno dalla scadenza con i ‘Gunners’ e a costi decisamente contenuti. Il 32enne del Gabon è reduce da una stagione difficile con la squadra di Arteta.

15 presenze con 7 reti e 2 assist, in 1116′ sul rettangolo verde. Numeri che ormai da tempo hanno attirato l’attenzione delle big italiane, Juventus, Milan ed Inter su tutte. In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti sulla decisione di Aubameyang, pronto a fare un importante sacrificio per quella che, con ogni probabilità, sarà la sua prossima squadra.

Sorpresa Aubameyang: addio e ‘sconto’ sull’ingaggio

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com‘, l’attaccante classe ’89 è finito in cima alla lista del Barcellona di Xavi. Con l’ipotesi legata a Morata che sembra essersi raffreddata, la punta dell’Arsenal gradirebbe l’approdo, il prossimo giugno, in Catalogna.

Al punto che lo stesso Aubameyang sarebbe disposto a sacrificare parte del ricco ingaggio percepito a Londra, di circa 15 milioni di euro annui.

Situazione dunque in via di definizione ma il Barcellona può lasciare a bocca asciutta Milan, Inter e Juventus: Aubameyang più vicino a sbarcare in blaugrana.