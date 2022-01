Calciomercato Juventus, colpo da urlo per il centenario: duello a distanza

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato anche in ottica futura: possibile colpo da urlo

Sarà un centenario da festeggiare come si deve: la Juventus celebrerà i cento anni di storia della famiglia Agnelli e potrebbe esserci un colpo sensazionale.

Il 2023 sarà un anno da ricordare per la Famiglia Agnelli con il centenario da celebrare: già da ora è partita la missione della Juventus per puntare ad un trofeo sotto la gestione di Massimiliano Allegri. In estate potrebbe partire l’assalto per l’ennesimo colpo della gestione bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Guardiola scatenato, talento dall’Ajax: Juventus e Milan anticipate

Calciomercato Juventus, Pogba o Milinkovic per il centenario

La Juventus vuole puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Nel mirino c’è sempre il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, in scadenza contrattuale a giugno. Come sogno a centrocampo c’è anche il serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe così raggiungere il suo connazionale Vlahovic, sbarcato da poche ore a Torino. Un altro colpo importante per cercare di portare nuovamente un trofeo importante nel 2023.

LEGGI ANCHE >>>Milan, trovato l’erede di Kessie in Serie A: anticipo all’Inter

Il lavoro della compagine bianconera è già iniziato da ora per portarsi avanti col tempo: l’obiettivo resta quello di tornare a trionfare anche a livello internazionale dopo gli ultimi anni pieni di sconfitte in Champions League.