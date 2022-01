Calciomercato Inter, addio a parametro zero: è rottura

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato: possibile addio in estate a parametro zero, Marotta al lavoro

Continua a lavorare l’Inter in vista della prossima stagione. Prima l’arrivo di Gosens per rinforzare la corsia esterna di Inzaghi, poi il possibile assalto a nuovi innesti in estate.

Così l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, è pronto per preparare l’assalto ai giovani Cambiaso e Parisi, due terzini mancini che si sono messi in luce rispettivamente al Genoa e all’Empoli in questa prima parte di stagione. Inoltre, da dimenticare la pista che porta ad Augello, da sempre un perno importante per la Sampdoria per la corsia esterna.

Calciomercato Inter, Perisic verso l’addio

Da settimane tiene banco in casa Inter la questione sul rinnovo contrattuale del laterale croato, Ivan Perisic, che sembrava ad un passo dal rinnovo. In scadenza in estate il giocatore è pronto anche a monitorare nuove proposte in giro per l’Europa. Prima con Conte, poi con Inzaghi il suo rendimento è diventato nuovamente importante attirando i top club europei sempre interessati a lui. Ora le dinamiche per il suo futuro sembrano essere completamente cambiate con il lavoro di Beppe Marotta in vista della prossima stagione.