Calciomercato Milan, tutto a giugno: triplo colpo in Serie A

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera concentrerà tutti i propri sforzi sulla sessione estiva. Triplo colpo in Serie A

Si conclude senza colpi di scena il calciomercato invernale del Milan. Una sessione che ha visto arrivare in rossonero solo il classe 2004 Lazetic e nessun sostituto di Simon Kjaer, come richiesto da Stefano Pioli.

La dirigenza, infatti, ha preferito non intervenire aspettando importanti colpi estivi, Botman su tutti. Il difensore del Lille è in cima alla lista di Maldini e Massara, così come Bremer. Il brasiliano del Torino si è ormai affermato come uno dei migliori centrali del campionato e fa gola anche ad Inter e Juventus. Ma non solo Bremer. Ecco tre possibili colpi in Serie A per il Milan.

Calciomercato Milan, tre obiettivi in casa Torino: cifre e dettagli

In casa granata ci sono altri due giocatori già accostati e seguito dal Milan. Si tratta di Singo e Belotti: il capitano granata rappresenta un’importante occasione a parametro zero, e anche il promettente laterale piace alla dirigenza rossonera. Salvo sorprese, Belotti non rinnoverà con il Toro e si libererà a zero, mentre l’ivoriano classe 2000 è nella stessa situazione contrattuale di Bremer. Entrambi sono in scadenza nel 2023 e valutati da Cairo almeno 25 milioni di euro. Oltre a Pobega, il Milan potrebbe così giocarsi la carta Colombo nella prossima sessione di calciomercato estivo, con l’obiettivo di abbassare l’eventuale esborso cash. Per Belotti, invece, sarà necessario convincere il giocatore e battere la concorrenza in Serie A e non solo per la sua firma a zero. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Milano-Torino.