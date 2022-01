Calciomercato | Ultimo giorno di trattative: Lazio, arriva il centravanti

Ultimo giorno di calciomercato: colpo last minute della Lazio e tutti gli aggiornamenti in diretta di Calciomercatoweb.it

È stato un mese ricco di colpi di scena e le ultime ore di mercato invernale di calciomercato ha regalato novità importanti. La Juventus, scatenata dopo i colpi Vlahovic e Zakaria: i bianconeri hanno chiuso per Gatti e non mollano la pista Nandez, anche in ottica giugno. La Lazio colpisce in attacco last minute con un rinforzo dal campionato portoghese.

19:55 – UFFICIALE: Lazio, chiusa la trattativa per Jovane Cabral dello Sporting Lisbona (Sky Sport)

19:00 – Salernitana, tentativo per lo svincolato Diego Perotti (Sky Sport)

19:00 – UFFICIALE: Genoa, Pandev passa al Parma

18:00 – Milan, salta il trasferimento di Castillejo alla Sampdoria

17:00 – UFFICIALE: Kulusevski e Bentancur passano dalla Juventus al Tottenham

16:00 – UFFICIALE: il Manchester City acquista Julian Alvarez

15:30 – Roma, Diawara ha rifiutato il Venezia (Sky Sport)

15:00 – Lazio, niente Miranchuk: l’Atalanta lo trattiene a Bergamo: (SportMediaset)

13:40 – Sampdoria, colpo dal Sassuolo: si avvicina Defrel

12:55 – Ramsey più vicino all’addio alla Juventus: il gallese è vicino ai Glasgow Rangers in prestito con diritto di riscatto (Calciomercato.it)

12:05 – Juventus, UFFICIALE: Dragusin rientra dal prestito dalla Sampdoria ed approda alla Salernitana

11:15 – Nandez più lontano dalla Juventus: Kaio Jorge verso la permanenza a Torino (Sky Sport)

10:44 – Anche Federico Gatti è arrivato al J-Medical per le visite mediche di rito

10:35 – Juventus, Bentancur ha già firmato con il Tottenham

10:29 – Milan, il sogno per l’estate è Mauro Icardi

9:38 – Juventus, Denis Zakaria al J-Medical per le visite mediche con i bianconeri

9:14 – Scambio estivo con il Barcellona: la Juventus sacrifica de Ligt

9:10 – UFFICIALE, Eriksen ha firmato con il Brentford

L’Inter prosegue la sua rincorsa su Scamacca del Sassuolo mentre il Milan si ferma, dopo l’approdo di Lazetic per rinforzare l’attacco e sostituire Pietro Pellegri, finito al Torino. La Lazio chiude last minute il colpo Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona.